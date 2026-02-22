 Аракчи: Ирану придется ударить по американским военным базам в регионе при атаке США | 1news.az | Новости
Аракчи: Ирану придется ударить по американским военным базам в регионе при атаке США

First News Media20:32 - Сегодня
Иран будет вынужден нанести удар по американским военным базам на Ближнем Востоке в случае, если США атакуют исламскую республику.

Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Если США на нас нападут, то у нас есть полное право защищаться, - сказал он в эфире телеканала CBS в ответ на соответствующий вопрос. - Наши ракеты не могут ударить по американской земле, так что, очевидно, необходимо делать что-то иное. Нам придется нанести удар по американской базе в регионе".

Вместе с тем, Аракчи заявил, что считает возможными договоренности с США относительно ядерной программы исламской республики.

"Я не могу судить об этом, - ответил он на вопрос, намерены ли США нанести удары по Ирану. - Но факт в том, что если они хотят найти решение по мирной ядерной программе Ирана, то единственный путь - дипломатия. И мы доказывали это в прошлом. И я думаю, что по-прежнему есть хорошие шансы достичь взаимовыгодного дипломатического решения". "Решение достижимо для нас. Потому нет необходимости для какого-либо наращивания [американских] сил. И наращивание сил не будет содействовать этому и не сможет оказать давление на нас", - подчеркнул Арагчи.

Источник: ТАСС

Аракчи: Ирану придется ударить по американским военным базам в регионе при атаке США

