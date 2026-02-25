Стивен Хокинг упомянут в файлах Эпштейна: Опубликовано новое фото учёного на острове - ФОТО
В опубликованных новых документах по делу Джеффри Эпштейн содержатся упоминания знаменитого британского физика Стивена Хокинга.
В числе материалов оказалось ранее распространявшееся в интернете фото, на котором учёный запечатлён на шезлонге рядом с двумя девушками в бикини, держащими коктейли, сообщает 1news.az со ссылкой на The Sun.
Отмечается, что предположительно снимок сделан на тропическом острове, однако точные место и дата неизвестны.
Фотография вошла в новую подборку документов, опубликованных министерством юстиции США. Ранее Хокинг уже появлялся на снимках с острова Литл-Сент-Джеймс, который связывают с Эпштейном. В марте 2006 года учёный посетил Виргинские острова США вместе с группой из 21 исследователя, прибывших на научную конференцию, финансировавшуюся Эпштейном.
В рамках этой поездки Хокинг был сфотографирован на барбекю вместе с другими участниками, а также во время подводной экскурсии - специально модифицированный батискаф позволил учёному, передвигавшемуся на инвалидной коляске из-за болезни двигательных нейронов, погрузиться под воду.
Связи между С.Хокингом и Дж.Эпштейном до и после этой поездки остаются неясными, совместных фотографий учёного и финансиста не обнаружено. При этом имя Хокинга упоминается в опубликованных документах более 250 раз – подчеркивается, что сам факт упоминания не означает причастности к противоправной деятельности.
Читайте по теме:
Имя Аллы Пугачевой и не только найдено в скандальных файлах Джеффри Эпштейна - ФОТО
Telegraph сообщила о секретных не вскрытых сейфах с компроматами Эпштейна