Стивен Хокинг упомянут в файлах Эпштейна: Опубликовано новое фото учёного на острове - ФОТО

В опубликованных новых документах по делу Джеффри Эпштейн содержатся упоминания знаменитого британского физика Стивена Хокинга.

В числе материалов оказалось ранее распространявшееся в интернете фото, на котором учёный запечатлён на шезлонге рядом с двумя девушками в бикини, держащими коктейли, сообщает 1news.az со ссылкой на The Sun.

Отмечается, что предположительно снимок сделан на тропическом острове, однако точные место и дата неизвестны.

Фотография вошла в новую подборку документов, опубликованных министерством юстиции США. Ранее Хокинг уже появлялся на снимках с острова Литл-Сент-Джеймс, который связывают с Эпштейном. В марте 2006 года учёный посетил Виргинские острова США вместе с группой из 21 исследователя, прибывших на научную конференцию, финансировавшуюся Эпштейном.

В рамках этой поездки Хокинг был сфотографирован на барбекю вместе с другими участниками, а также во время подводной экскурсии - специально модифицированный батискаф позволил учёному, передвигавшемуся на инвалидной коляске из-за болезни двигательных нейронов, погрузиться под воду.

Связи между С.Хокингом и Дж.Эпштейном до и после этой поездки остаются неясными, совместных фотографий учёного и финансиста не обнаружено. При этом имя Хокинга упоминается в опубликованных документах более 250 раз – подчеркивается, что сам факт упоминания не означает причастности к противоправной деятельности.

