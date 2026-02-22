 На территории резиденции Трампа ликвидирован вооруженный мужчина - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

На территории резиденции Трампа ликвидирован вооруженный мужчина - ОБНОВЛЕНО

First News Media20:20 - Сегодня
На территории резиденции Трампа ликвидирован вооруженный мужчина - ОБНОВЛЕНО

Мужчина, который проник на охраняемую территорию вокруг поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида), был застрелен после того, как навел на силовиков оружие.

Об этом заявил на пресс-конференции шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу.

По его словам, инцидент произошел в 01:30 по местному времени (10:30 по бакинскому времени), после того как сотрудник управления шерифа и агенты Секретной службы США заметили мужчину, который пытался проникнуть в поместье.

"Они встретили белого мужчину, который нес канистру для топлива и дробовик. Ему было сказано бросить эти два предмета, он положил канистру и при этом поднял дробовик для стрельбы. В этот момент сотрудник [управления шерифа] и два агента Секретной службы открыли огонь и нейтрализовали угрозу", - сказал он, добавив, что мужчина умер на месте происшествия.

18:20

Секретная служба США ликвидировала вооруженного мужчину после того, как утром он незаконно проник на охраняемую территорию Мар-а-Лаго.

Об инциденте сообщила служба на своей странице в соцсети Х.

Отметим, что там располагается резиденция президента США Дональда Трампа во Флориде.

Источник: РИА Новости

Поделиться:
525

Актуально

Общество

Пасмурно, но без осадков - ПРОГНОЗ НА ПОНЕДЕЛЬНИК

Спорт

Азербайджанские гимнасты взяли золото и серебро на Кубке мира в Баку

Политика

Министр обороны посетил подразделения ВВС - ФОТО - ВИДЕО

Xроника

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Саудовской Аравии

В мире

Аракчи: Ирану придется ударить по американским военным базам в регионе при атаке США

Аракчи заявил о возможной встрече с Уиткоффом 26 февраля

На территории резиденции Трампа ликвидирован вооруженный мужчина - ОБНОВЛЕНО

Названы возможные сроки нанесения удара США по Ирану

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

В Женеве завершилась встреча Россия–Украина–США - ОБНОВЛЕНО

Макрон оставил жену в одиночестве на выходе из самолета в Индии - ВИДЕО

Продажи плюшевых орангутанов IKEA выросли после истории обезьянки Панча

На глазах у 5-летнего ребенка: В РФ супруги-азербайджанцы погибли, выпав из окна - ФОТО

Последние новости

Опубликована итоговая медальная таблица Олимпийских игр 2026 года

Сегодня, 20:37

Аракчи: Ирану придется ударить по американским военным базам в регионе при атаке США

Сегодня, 20:32

Аракчи заявил о возможной встрече с Уиткоффом 26 февраля

Сегодня, 20:21

На территории резиденции Трампа ликвидирован вооруженный мужчина - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:20

Названы возможные сроки нанесения удара США по Ирану

Сегодня, 20:00

В ЕС хотят отложить голосование по соглашению с США

Сегодня, 19:29

«Не в деньгах счастье» - признание самого богатого человека в мире

Сегодня, 19:05

Сколько стоили билеты на церемонию закрытия Олимпиады?

Сегодня, 18:44

Чемпионкой Азербайджана по шахматам стала Ульвия Фаталиева

Сегодня, 17:55

Завтра погода будет благоприятной для метеочувствительных людей

Сегодня, 17:38

В Олимпийской деревне готовили 12 тысяч кусков пиццы в день

Сегодня, 17:15

Посол Украины: Особенно ценной является искренняя поддержка и солидарность со стороны Азербайджана

Сегодня, 16:53

Карл III разрешил открыть полиции данные о бывшем принце Эндрю

Сегодня, 16:42

Азербайджанские гимнасты завершили Кубок мира с шестью медалями

Сегодня, 16:30

Снизится дальность видимости на дорогах Азербайджана

Сегодня, 16:15

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 16:09

«Любовь и мир» IX Фестиваля йоги в Баку - поиск пути к внутреннему равновесию - ФОТО

Сегодня, 16:00

Али Хаменеи поручил подготовить план на случай его гибели

Сегодня, 15:33

Дания не осведомлена о намерении США направить госпитальное судно в Гренландию

Сегодня, 15:20

Орбан: Венгрия не будет останавливать поставки электричества Украине

Сегодня, 14:50
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36