На территории резиденции Трампа ликвидирован вооруженный мужчина - ОБНОВЛЕНО

Мужчина, который проник на охраняемую территорию вокруг поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида), был застрелен после того, как навел на силовиков оружие.

Об этом заявил на пресс-конференции шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу.

По его словам, инцидент произошел в 01:30 по местному времени (10:30 по бакинскому времени), после того как сотрудник управления шерифа и агенты Секретной службы США заметили мужчину, который пытался проникнуть в поместье.

"Они встретили белого мужчину, который нес канистру для топлива и дробовик. Ему было сказано бросить эти два предмета, он положил канистру и при этом поднял дробовик для стрельбы. В этот момент сотрудник [управления шерифа] и два агента Секретной службы открыли огонь и нейтрализовали угрозу", - сказал он, добавив, что мужчина умер на месте происшествия.

Об инциденте сообщила служба на своей странице в соцсети Х.

Отметим, что там располагается резиденция президента США Дональда Трампа во Флориде.

