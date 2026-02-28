В Иране из-за атаки на школу погибли свыше 50 человек - ОБНОВЛЕНО

В результате израильских атак по территории Ирана число погибших в школе в Минабе возросло до 51 человек.

Как сообщает агентство Tasnim, число пострадавших возросло до 60.

15:54

40 человек погибли, 48 пострадали в результате атаки на школу в иранском Минабе.

Об этом передает агентство IRNA.

15:38

Число погибших учеников начальной школы для девочек "Шаджаре Тайебе" в результате атаки на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана возросло до 24, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.

"На данный момент в результате атаки Израиля и США по округу Минаб погибли 24 учащихся", - говорится в сообщении.

Ранее агентство Mehr передавало, что число погибших учеников начальной школы для девочек на юге Ирана возросло до 18.

Источник: Fars