В Иране из-за атаки на школу погибли свыше 50 человек - ОБНОВЛЕНО
В результате израильских атак по территории Ирана число погибших в школе в Минабе возросло до 51 человек.
Как сообщает агентство Tasnim, число пострадавших возросло до 60.
15:54
40 человек погибли, 48 пострадали в результате атаки на школу в иранском Минабе.
Об этом передает агентство IRNA.
15:38
Число погибших учеников начальной школы для девочек "Шаджаре Тайебе" в результате атаки на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана возросло до 24, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
"На данный момент в результате атаки Израиля и США по округу Минаб погибли 24 учащихся", - говорится в сообщении.
Ранее агентство Mehr передавало, что число погибших учеников начальной школы для девочек на юге Ирана возросло до 18.
Источник: Fars