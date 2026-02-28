В Иране заявили, что операция против США и Израиля продолжится «до их полного поражения»

Операция Ирана в ответ на атаки США и Израиля продолжится до их окончательного поражения.

Об этом заявил командующий центральным штабом войск ПВО "Хатам-оль-Анбия" генерал-лейтенант Али Абдоллахи.

"В ответ на бесстыдное нападение США и сионистского режима на Исламскую Республику Иран все оккупированные территории и базы преступных американцев в регионе подверглись мощным ударам иранских ракет, и эта операция будет продолжаться без перерыва до окончательного поражения врага", - приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

Источник: ТАСС