Россия призвало своих граждан покинуть страну через Азербайджан

Посольство России в Иране призывает своих граждан покинуть страну через территорию Азербайджана и Армении.

Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии в Тегеране.

"Посольство сообщает, что оптимальные маршруты для выезда из Ирана - через Астару в Азербайджан и через КПП "Нурдуз"/"Агарак" в Армению. При передвижении просим проявлять осторожность и бдительность", - говорится в сообщении.

Отметим, что утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали четыре военные базы США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

Источник: РИА Новости