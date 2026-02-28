Фидан провел переговоры с МИД семи стран для деэскалации на Ближнем Востоке

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с главами МИД семи стран, в том числе Ирана, Ирака, Саудовской Аравии и Катара, для деэскалации на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.

"Министр иностранных дел Хакан Фиданпровел сегодня (28 февраля) телефонные переговоры с министрами иностранных дел Ирана, Ирака, Саудовской Аравии, Катара, Сирии, Египта и Индонезии", - сообщил собеседник агентства.

В ходе переговоров были обсуждены текущие события в регионе и рассмотрены меры, которые могут быть приняты для деэскалации ситуации.