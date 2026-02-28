Аэропорты Дубая приостановил полеты

Работа международного аэропорта Дубая (DXB) и международного аэропорта "Аль-Мактум" (DWC) остановлена на неопределенный срок, говорится в заявлении компании-оператора Dubai Airports.

"Полеты в международном аэропорту Дубая(DXB) и международном аэропорту "Аль-Мактум" (DWC) приостановлены до дальнейшего уведомления. Пассажирам рекомендуется воздержаться от поездок в аэропорт и уточнять информацию о рейсах у своих авиакомпаний", - заявила Dubai Airports в соцсети Х.

Источник: РИА Новости