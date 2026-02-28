Нетаньяху: Израильтяне должны проявить выносливость и стойкость в дни операции «Рык льва»

Израиль и США начали операцию по устранению угрозы, исходящей от режима в Иране, заявил Нетаньяху.

Он записал видеообращение к согражданам в связи с началом операции против Ирана, в котором призвал израильтян проявить стойкость "в ближайшие дни.

"Израиль и Соединенные Штаты начали операцию по устранению экзистенциальной угрозы, исходящей от режима в Иране. Этот кровожадный террористический режим не должен быть вооружен ядерным оружием, которое позволило бы ему угрожать всему человечеству", - заявил Нетаньяху в ходе видеообращения.

По его словам, "совместные действия [Израиля и США] создадут условия для того, чтобы мужественный иранский народ взял свою судьбу в свои руки".

"Я призываю вас, граждане Израиля, вы должны прислушаться к указаниям тылового командования. В ближайшие дни в рамках операции "Рык льва" от нас всех потребуется выносливость и стойкость. Вместе мы будем стоять, вместе мы будем сражаться, и вместе мы обеспечим вечность Израиля", - сказал Нетаньяху.

Источник: ТАСС