Милли Меджлис опроверг информацию СМИ о контракте в 2,3 млн манатов

Сегодня
Милли Меджлис опроверг информацию СМИ о контракте в 2,3 млн манатов

В последние дни в ряде СМИ распространилась информация о контракте между Милли Меджлис Азербайджана и ООО Improtex Motors на техническое обслуживание служебных автомобилей парламента.

В публикациях утверждалось, что стоимость договора составляет 2 млн 282 тыс. 605 манатов.

В Отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

"Сообщаем, что в соответствии с заключенным между сторонами договором ООО "Improtex Motors" будет осуществлять замену масла и смазочных материалов в транспортных средствах Милли Меджлиса, находящихся на официальной гарантии, обеспечивать их запасными частями, а также оказывать соответствующие сервисные услуги. Общая сумма договора составляет 22 тыс. 826 манатов", - отметили в парламенте.

Источник: Report

