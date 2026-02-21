Закир Гасанов проверил подразделения ПВО - ФОТО

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и его заместитель — командующий военно-воздушными силами генерал-лейтенант Намиг Исламзаде проверили служебно-боевую деятельность воинской части противовоздушной обороны.

Как сообщили 1news.az в министерстве, в командном пункте воинской части Закир Гасанов заслушал доклады о выполнении служебных задач и текущей обстановке.

Затем руководящий состав Минобороны наблюдал за занятиями по спецподготовке, по итогам которых высоко оценил уровень профессионализма военнослужащих, их теоретические знания и навыки использования вооружения и техники.

Закир Гасанов дал поручения об углубленном изучении тактико-технических характеристик современного вооружения и техники, недавно поступивших в арсенал подразделений ПВО, освоении возможностей их эффективного применения в боевых условиях.