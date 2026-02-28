Иран ответит Израилю операцией «Конец потопа» - ОБНОВЛЕНО

Иран ответит на атаку по своей территории в ближайшие часы.

Как передает Report, об этом сообщают СМИ со ссылкой на командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Операцию КСИР назвал "Конец потопа".

12:26

Иран готовится нанести мощный и разрушительный ответный удар по Израилю. Об этом также сообщила иранская гостелерадиокомпания.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку необходимостью не допустить получения исламской республикой ядерного оружия. Иран и Израиль закрыли свои воздушные пространства, в регионе приостановлены рейсы.

12:12

Иран готовится нанести мощный удар в ответ на атаку Израиля, к которой, предположительно, присоединились США.

Об этом иранский чиновник сообщил агентству Reuters.