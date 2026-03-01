Эрдоган провел телефонные разговоры с лидерами США, ОАЭ и Катара

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентами США Дональдом Трампом, ОАЭ - шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Об этом сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции.

Согласно информации, Эрдоган обсудил с коллегами последнюю ситуацию в регионе, выразил сожаление в связи с атаками на ОАЭ.

Утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля и атаковал 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива.