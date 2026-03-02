Границу Турции и Ирана закрыли для пешеходов

Власти Турции и Ирана ограничили переход пешеходов через пограничные контрольно-пропускные пункты (КПП) на фоне эскалации ситуации в регионе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на главу Минторга Турции Омера Болата, ограничения в работе пешеходных пунктов пропуска касаются обоих направлений. При этом фуры с грузами пересекают КПП в обычном режиме.

По словам турецкого министра, по состоянию на утро 2 марта никаких чрезвычайных ситуаций на трех действующих таможенных погранпунктах на границе с Ираном не фиксируется.

На данный момент Иран и Турция разрешают только возвращение своих граждан через КПП. Также в Турцию из Ирана могут перейти граждане третьих стран. «Стороны координируют свои действия», - рассказал О.Болат.

Турецкий министр добавил, что Анкара подготовила дополнительные меры, которые могут быть реализованы на таможенных пунктах в случае необходимости.