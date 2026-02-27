Когда эмоции важнее результата: проживая европейский путь «Карабаха»

В этом сезоне футбольный клуб «Карабах» подарил нам больше, чем футбол. Он подарил нам настоящие эмоции, которые мы будем помнить с теплотой еще долгие и долгие годы.

Моменты, когда замирало сердце, когда мы верили, практически в невозможное. Именно так можно описать путь агдамцев в Лиге чемпионов. Сегодня хотелось бы подытожить этот футбольный праздник, ведь иначе, выступление нашего чемпиона в еврокубках не назовешь.

Матчи, проведенные в 2025 году подарили нам надежду, которая была связана с выходом в плей-офф. «Ложкой дегтя» была, разве что, концовка матча с «Аяксом», когда команда в последний отрезок матча потеряла важные 3 очка. Необходимо было побеждать «Айнтрахт», так как мало кто верил, что можно будет рассчитывать на победу в последнем туре на «Энфилде» против «Ливерпуля».

Гол Бахлула Мустафазаде на последних секундах в ворота «Айнтрахта», и его финальные слезы, наверное, станут одним из самых драматичных эпизодов этого пути.

Матч против «Ливерпуля» стал первым для команды в этом сезоне, показавшим явную разницу в классе между нашими представителями и коллективами из «Туманного альбиона». Во всяком случае эта была как раз из тех игр, за которой мы наблюдали с оглядкой на параллельные матчи. В итоге, все сложилось для нас лучшим образом. Даже несмотря на поражение со счетом 0:6, агдамцы прошли в стадию плей-офф с 22 места. Все же, нам пришлось понервничать, так как порой эти матчи проходили не в самым устраивающем нас ключе.

Из Ливерпуля команда вернулась в ранге настоящих героев. Впервые в истории азербайджанский клуб вышел в плей-офф главного клубного турнира Старого света. Согласитесь, это непросто, сделать такой задел, чтобы даже поражение в последнем туре разницей в шесть мячей, вывело тебя в следующий этап.





Когда была жеребьевка стадии на вылет, болельщики разделились лишь во мнении о том, кто станет более удобным соперником для нас – ПСЖ или «Ньюкасл». Но, они не были разделены в рассуждениях, что агдамцы отдадут все силы на поле, будь в соперниках французы, либо англичане. Соперник из топ-5 европейских лиг – пожалуй, самое сложное в современном футболе.

Прошлого не изменить, как говорится. Домашняя игра против «Ньюкасла», точнее ее первый тайм, был худшим отрезком этого сезона для подопечных Гурбана Гурбанова. Энтони Гордон оформил покер еще до перерыва, выйдя на вторую строчку в списке бомбирдиров лиги с 10 забитыми мячами.

Даже несмотря на счет 0:5, Гурбан Гурбанов сумел в перерыве психологически настроить своих футболистов. Они выдали неплохое начало, что вылилось в гол Эльвина Джафаргулиева. Правда, развить этот успех не удалось, а гол вышедшего на замену Джейкоба Мерфи установил окончательный счет на табло 1:6. С таким результатом ехать в Англию – дело не из простых.

Но, ответный матч показал, что можно не бояться никого из своих соперников, каким грозным он бы не был. Неудачное начало ответного поединка, вылившееся в два пропущенных мяча, агдамцы преобразили в уверенный футбол. Начали создавать моменты у ворот голкипера «сорок» Эрона Рамздейла. Тут мы и сумели вдоволь насладиться открытым футболом. Да, порой игроки «Карабаха» ошибались, но бороться не переставали.





Голы Камило Дюрана и Эльвина Джафаргулиева позволили нам вновь вспомнить все то, что мы пережили в основном этапе турнира. Несмотря на итоговое поражение со счетом 2:3, команда показала характер, смелость и доказала, что азербайджанский клубный футбол способен достойно выглядеть на европейской арене.

ГУРБАН ГУРАНОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «КАРАБАХ»

«Хотел бы поблагодарить свою команду. Она проделала долгий и интересный путь в Лиге чемпионов. Если вкратце, я доволен каждым из игроков за показанную игру, перформанс и характер. Сегодня в последней игре они показали себя с хорошей стороны, несмотря на то, что было сложно подготовить команду в психологическом плане после бакинского матча. Пропустили, к сожалению, дважды на старте игры, но впоследствии сумели взять себя в руки и до конца не выпадали из игры. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить болельщиков «Ньюкасла», которые моментами даже болели за нас и аплодировали нашему голу. Те из них, кто был на первой игре, вернулись с довольными и позитивными впечатлениями от Баку, высказывали теплые слова. Успехов «Ньюкаслу». В конце хотелось бы поблагодарить и наших болельщиков, которые до конца были с нами – и когда проигрывали, и когда выигрывали. Мы старались радовать их, показывать, что такое большой футбол»

Теперь агдамцам остается сосредоточиться на национальной арене. За время еврокубкового сезона у них появился явный конкурент в борьбе за чемпионство в лице бакинского «Сабаха». Многое решится уже в это воскресенье в их очном противостоянии.

Иногда футбол — это больше, чем игра. Это моменты, когда замирает сердце. Когда вся страна смотрит, затаив дыхание. Когда вера живёт до последней секунды. «Карабах» стал настоящим символом надежды и борьбы. Символом страны, которая никогда не сдаётся, даже в самые трудные минуты, показывая мужество и гордость, которую невозможно измерить счётом на табло.

Каждый из нас осознал в душе, что даже невозможное становится возможным. «Карабах» научил нас верить в самое лучшее, и надеяться на то, что на этом история не заканчивается…

Эмин Ахмедов