 Арестован «журналист», вручивший поддельную награду чиновнику
Общество

Арестован «журналист», вручивший поддельную награду чиновнику

First News Media18:45 - Сегодня
Арестован «журналист», вручивший поддельную награду чиновнику

В Гедабекском районе задержан Фагани Гусейнов, который вручил исполняющему обязанности начальника Производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Руслану Мустафаеву поддельную награду от имени ряда организаций.

Как сообщает Qafqazinfo, он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в суд.

Решением Гедабекского районного суда в отношении указанного лица назначено административное наказание в виде ареста сроком на 10 суток.

Отметим, что некоторое время назад в социальных сетях Фагани Гусейнов, представлявшийся журналистом, вручил Руслану Мустафаеву «почётный диплом», использовав формулировку «от имени директора информационного портала Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Фариды ханум». Видео этого инцидента вызвало широкий общественный резонанс.

