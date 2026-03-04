Генконсул: Агдам и Карс станут городами-побратимами

Азербайджанский Агдам и турецкий Карс планируют установить побратимские отношения.

Об этом Report сообщил генеральный консул Азербайджана в Карсе Замин Алиев.

По его словам, развитие региональных связей двух стран остается одним из приоритетных направлений сотрудничества.

"Между Эрзурумом и Шушой установлены побратимские связи, то же самое планируют сделать Карс и Агдам. Считаю, что установление связей между городами Азербайджана и Турции вносит большой вклад в двустороннее сотрудничество", - отметил он.

З.Алиев добавил, что турецкие города занимают одно из ведущих мест по количеству побратимских связей с Азербайджаном.

Генконсул подчеркнул, что регулярно обсуждаются вопросы, связанные с наращиванием торговых связей между Карсом и Нахчыванской АР, Карабахским и Восточно-Зангезурским экономическими районами Азербайджана, организацией бизнес-форумов и взаимных визитов представителей бизнес-сообщества.