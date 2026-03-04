Черногория экстрадировала гражданина Азербайджана

В соответствии с требованиями Европейской конвенции «Об экстрадиции» от 13 декабря 1957 года, компетентными органами Монтенегро было удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Азербайджана Рамиля Ягуб оглу Мансимова.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отмечается, что в связи с установлением обоснованных подозрений в совершении Рамилем Мансимовым преступного деяния в виде присвоения, в его отношении было принято решение о привлечении в качестве обвиняемого, и он был объявлен в международный розыск за то, что скрылся от следствия.

Принимаются соответствующие меры по доставке Рамиля Мансимова в Азербайджан.

В сообщении также доведено до внимания, что Генеральной прокуратурой продолжается осуществление необходимых оперативно-розыскных и правовых мер по установлению местонахождения других лиц, находящихся в розыске по уголовным делам, и их доставке в нашу страну.