В НАТО прокомментировали перехват иранской ракеты в Турции

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал инцидент с иранской ракетой, направляющейся в сторону Турции.

«НАТО обеспечивает всестороннюю защиту каждого сантиметра территории НАТО. Вы видели это, когда поступили новости о ракете, направлявшейся в сторону Турции и потенциально угрожавшей интересам США в Турции, которая была сбита противоракетными системами НАТО. Так что это работает.

По веским причинам мы всегда будем сохранять большую неопределенность относительно того, когда будет задействована статья 5. И если она будет задействована, мы всегда немедленно сообщим об этом всем. Но мы сохраняем эту неопределенность, потому что не хотим, чтобы наши враги, наши противники, узнали об этом», - отметил он.

Напомним, что баллистическая ракета, запущенная из Ирана и пролетевшая над Ираком и Сирией, была нейтрализована средствами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в Восточном Средиземноморье, когда её курс угрожал воздушному пространству Турции.

Источник: РГ