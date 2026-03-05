 Стали известны имена и диагнозы раненых при атаке беспилотников на аэропорт Нахчывана - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Стали известны имена и диагнозы раненых при атаке беспилотников на аэропорт Нахчывана - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова15:00 - Сегодня
Стали известны имена и диагнозы раненых при атаке беспилотников на аэропорт Нахчывана - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Пострадавшие в результате атак беспилотников в аэропорту Нахчывана были доставлены в отделение скорой медицинской помощи Больницы Нахчыванской Автономной Республики.

Раненым оказывается необходимая помощь, их состояние находится под наблюдением врачей.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики.

Житель поселка Нехрам Бабекского района Асад Джафаров (1998 г.р.) в ходе выполнения трудовой деятельности в аэропорту получил закрытую черепно-мозговую травму и баротравму в результате воздействия взрывной волны. В связи с этим у него наблюдаются определенные проблемы со слухом. Пострадавшему оказана первая помощь, в настоящее время проводятся медицинские обследования для оценки его состояния.

Житель Джульфинского района Мехди Аскеров (1996 г.р.) также получил ранения в ходе инцидента. У него зафиксирована травма плечевого пояса. Раненому было проведено медицинское вмешательство и приняты необходимые лечебные меры. В настоящее время лечение продолжается.

Жительница города Нахчыван Рейхана Велиева (1986 г.р.) получила закрытую черепно-мозговую травму и баротравму из-за воздействия взрывной волны. На данный момент ее лечение продолжается.

Житель города Нахчыван Зульфугар Зульфугарлы (1996 г.р.) в результате взрыва получил тупую травму задней поверхности грудной клетки. Ему оказана медицинская помощь, лечение продолжается.

Согласно информации врачей, состояние пострадавших оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет. Медицинскими учреждениями принимаются все необходимые меры, состояние пациентов находится под постоянным контролем.

Общественности рекомендуется доверять информации, распространяемой исключительно из официальных источников.

14:27

В отделение скорой медицинской помощи Больницы Нахчыванской Автономной Республики в связи с атакой иранского беспилотника обратились четыре человека.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, об этом в интервью журналистам заявил врач Больницы Нахчыванской АР Сахиб Абузаров.

«Двоим из них диагностирована черепно-мозговая травма, еще двое поступили с тупыми травмами спины. В настоящее время все они госпитализированы в соответствующие отделения, их лечение продолжается».

12:57

В Министерстве здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики прокомментировали информацию о ранении людей в результате атаки беспилотника на аэропорт Нахчывана.

В ответ на запрос 1news.az в министерстве сообщили, что за медицинской помощью обратился один гражданин.

У него возникла заложенность уха (акустическая травма) из-за громкого звука, вызванного падением беспилотника.

Иных обращений, связанных с ранениями или травмами в результате данного инцидента, не зафиксировано.

Напомним что, 5 марта в полдень с территории Исламской Республики Иран были совершены атаки беспилотников на Нахчыванскую Автономную Республику.

Один беспилотник упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, а другой — вблизи здания школы в селе Шекерабад.

В результате атаки повреждено здание аэропорта, два гражданских лица получили ранения, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

МИД Азербайджана решительно осудил атаки.

«Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, осуществленные с территории Исламской Республики Иран. Данное нападение на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует росту напряженности в регионе.

Мы требуем от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки внести ясность в данный вопрос, предоставить объяснения и принять необходимые неотложные меры для предотвращения повторения подобных случаев в будущем.

Азербайджанская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер», - говорится в сообщении.

Посол Ирана в Азербайджане вызван в Министерство иностранных дел. Иранской стороне будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота протеста, отметило ведомство.

