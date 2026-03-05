Организованы альтернативные рейсы для обеспечения связи с Нахчываном

Все рейсы по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, запланированные на 5 марта 2026 года, отменены в связи с последними событиями.

Об этом 1news.az сообщили в ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL).

Для обеспечения транспортного сообщения между Баку и Нахчываном для граждан Азербайджана назначены авиарейсы по маршруту Баку-Игдыр (Турция)-Баку. Для перевозки пассажиров из аэропорта Игдыр в Нахчыван и в обратном направлении организованы специальные автобусы. Автобусные рейсы будут осуществляться через Нахчыванский автовокзал.

Приводим расписание рейсов по маршруту Баку-Игдыр-Баку на 5 марта 2026 года (время указано местное):

Пассажиров просят прибывать в аэропорт как минимум за полтора часа до вылета. При себе необходимо иметь заграничный паспорт или удостоверение личности (şəxsiyyət vəsiqəsi) нового поколения.

AZAL продолжает внимательно следить за текущей ситуацией и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Пассажиры будут оперативно проинформированы о любых изменениях в расписании.