Кувейт осудил удары Ирана по Нахчывану

МИД Кувейта осудил сегодняшние удары Ирана беспилотниками по Азербайджану, а также вчерашний инцидент со сбитым иранским БПЛА в небе Турции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства страны.

"Министерство иностранных дел Государства Кувейт выражает решительное осуждение и резкое неприятие попытки Ирана нацелиться на Турцию и Азербайджан, что является явным нарушением международного права и Устава ООН. Министерство подтверждает полную солидарность Кувейта с Турецкой Республикой и Азербайджанской Республикой и поддерживает все меры, которые они принимают для защиты своего суверенитета, безопасности и стабильности", - говорится в заявление.