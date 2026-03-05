Молдова решительно осуждает атаки Ирана на Нахчыван.

Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой в своем аккаунте в соцсети Х.

"Молдова решительно осуждает атаки на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана, направленные против гражданской инфраструктуры и приведшие к ранению мирных жителей", - написал он.

Глава МИД также отметил, что Молдова выражает солидарность с Азербайджаном и подтверждает свою поддержку его суверенитету и территориальной целостности.