 С Азербайджаном эскалация конфликта на Ближнем Востоке затронула 16 государств | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

С Азербайджаном эскалация конфликта на Ближнем Востоке затронула 16 государств

First News Media15:20 - Сегодня
С Азербайджаном эскалация конфликта на Ближнем Востоке затронула 16 государств

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке, помимо Ирана, Израиля и США, затронула 13 стран: Азербайджан, Бахрейн, Иорданию, Ирак, Катар, Кипр, Кувейт, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовскую Аравию, Сирию, Турцию, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб. Иранский корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции. Основные атаки Ирана пришлись на территорию еврейского государства. С ударами иранских ракет и беспилотников столкнулись Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Сирия и Саудовская Аравия, где расположены военные базы и объекты США.

В ночь на 2 марта север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Ответственность взяло на себя движение «Хезболла», заявив, что ракеты по израильской территории были выпущены в ответ на убийство Хаменеи. ВВС Израиля начали наносить массированные удары по ливанской территории. Генштаб израильской армии объявил о начале наступательной операции против «Хезболлы», которая, по его словам, может длиться «долгие дни».

2 марта британская военная авиабаза Акротири на Кипре подверглась удару дрона, в результате военному объекту был нанесен незначительный ущерб. 4 марта Минобороны Турции сообщило о перехвате системами ПВО баллистической ракеты, запущенной из Ирана. Она следовала по направлению к воздушному пространству Турции после прохождения через воздушное пространство Ирака и Сирии. Обломки боеприпаса и противоракеты упали в турецкой провинции Хатай. Вооруженные силы Ирана опровергли информацию о запуске ракеты по турецкой территории.

5 марта МИД Азербайджана сообщил о падении двух дронов в районе аэропорта Нахчывана, запущенных с территории Ирана. Было повреждено здание аэропорта, пострадали два человека. В азербайджанском МИД отметили, что Баку оставляет за собой право на ответные меры.

Источник: ТАСС

Поделиться:
422

Актуально

Xроника

Под председательством Президента Ильхама Алиева прошло заседание Совета ...

Политика

Турция выразила поддержку Азербайджану после атаки иранских БПЛА на Нахчыван

Политика

Минобороны Азербайджана: Один из иранских дронов нацелился на здание школы

Политика

Ильхам Алиев: Азербайджанский народ должен быть уверен, что любая злая сила ...

Политика

Турция выразила поддержку Азербайджану после атаки иранских БПЛА на Нахчыван

Официальный Киев осудил иранскую атаку дронами на Азербайджан

Казахстан выразил обеспокоенность атакой Ирана на Нахчыван

МИД Турции осудил атаку на Нахчыван с использованием БПЛА

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионе

Минобороны Азербайджана: Эти акты агрессии не останутся без ответа

Нахчыванский международный аэропорт подвергся ударам беспилотников - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Посольство Азербайджана в Кувейте обратилось к соотечественникам

Последние новости

Турция выразила поддержку Азербайджану после атаки иранских БПЛА на Нахчыван

Сегодня, 17:57

Официальный Киев осудил иранскую атаку дронами на Азербайджан

Сегодня, 17:52

Казахстан выразил обеспокоенность атакой Ирана на Нахчыван

Сегодня, 17:50

В России зачитан приговор Шахину Шыхлинскому и братьям Сафаровым

Сегодня, 17:45

МИД Турции осудил атаку на Нахчыван с использованием БПЛА

Сегодня, 17:43

На Абшероне скончался двухдневный младенец

Сегодня, 17:38

Под председательством Президента Ильхама Алиева прошло заседание Совета безопасности - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:20

Прием заявлений в высшие и средние специальные учебные заведения продлен

Сегодня, 17:14

Микаил Джаббаров представил статистику по динамике налоговых поступлений – ФОТО

Сегодня, 17:07

Стало известно, где и когда пройдет ярмарка «Из села в город» к празднику Новруз

Сегодня, 17:06

Главу канцелярии Гарегина II освободили из-под ареста

Сегодня, 17:03

Минобороны Азербайджана: Один из иранских дронов нацелился на здание школы

Сегодня, 17:00

Ильхам Алиев: Азербайджанский народ должен быть уверен, что любая злая сила увидит против себя наш «Железный кулак»

Сегодня, 16:53

Возбуждено уголовное дело по факту атаки иранских дронов в Нахчыване - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:50

Грузия выразила обеспокоенность ударами иранских БПЛА по Нахчывану

Сегодня, 16:47

В Израиле дали оценку дроновой атаке Ирана против Азербайджана

Сегодня, 16:38

Министерство здравоохранения Нахчыванской АР перешло на усиленный режим работы

Сегодня, 16:37

Ильхам Алиев: Бесчестные люди, совершившие против нас этот теракт, пожалеют

Сегодня, 16:36

В аэропорту Нахчывана приостановлены внутренние и международные рейсы

Сегодня, 16:34

Президент Азербайджана: Мы готовы продемонстрировать свою мощь против любых злобных сил, и пусть Иран не забывает об этом

Сегодня, 16:30
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50