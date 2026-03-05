С Азербайджаном эскалация конфликта на Ближнем Востоке затронула 16 государств

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке, помимо Ирана, Израиля и США, затронула 13 стран: Азербайджан, Бахрейн, Иорданию, Ирак, Катар, Кипр, Кувейт, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовскую Аравию, Сирию, Турцию, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб. Иранский корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции. Основные атаки Ирана пришлись на территорию еврейского государства. С ударами иранских ракет и беспилотников столкнулись Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Сирия и Саудовская Аравия, где расположены военные базы и объекты США.

В ночь на 2 марта север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Ответственность взяло на себя движение «Хезболла», заявив, что ракеты по израильской территории были выпущены в ответ на убийство Хаменеи. ВВС Израиля начали наносить массированные удары по ливанской территории. Генштаб израильской армии объявил о начале наступательной операции против «Хезболлы», которая, по его словам, может длиться «долгие дни».

2 марта британская военная авиабаза Акротири на Кипре подверглась удару дрона, в результате военному объекту был нанесен незначительный ущерб. 4 марта Минобороны Турции сообщило о перехвате системами ПВО баллистической ракеты, запущенной из Ирана. Она следовала по направлению к воздушному пространству Турции после прохождения через воздушное пространство Ирака и Сирии. Обломки боеприпаса и противоракеты упали в турецкой провинции Хатай. Вооруженные силы Ирана опровергли информацию о запуске ракеты по турецкой территории.

5 марта МИД Азербайджана сообщил о падении двух дронов в районе аэропорта Нахчывана, запущенных с территории Ирана. Было повреждено здание аэропорта, пострадали два человека. В азербайджанском МИД отметили, что Баку оставляет за собой право на ответные меры.

Источник: ТАСС