Ильхам Алиев: Бесчестные люди, совершившие против нас этот теракт, пожалеют

Президент Ильхам Алиев обвинил Иран в неблагодарности по отношению к Азербайджану.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности в четверг в связи с дроновым ударом Ирана по Нахчывану.

«Этот совершенный ими теракт, наряду со всеми другими грязными факторами, является примером великой неблагодарности. Как только произошли недавние события [смерть Хаменеи], мы направили им весть, выразили соболезнования. Министр иностранных дел по моему поручению переговорил с коллегой. Я выразил свою позицию, чтобы пойти в их посольство и выразить соболезнования. Притом что ни один другой глава государства, кроме меня, не посетил ни одно посольство Ирана. Не ценить это, втаптывать это в землю, вести себя как низкие неблагодарные люди - это никому не делает чести», - сказал глава государства.

Он пообещал, что «эти бесчестные люди, совершившие против нас этот теракт, пожалеют».

«Пусть не испытывают нашу силу. Головы тех, кто хотел испытать нашу силу, были разбиты «Железным кулаком». Сегодняшнее событие приведет к такому же результату. Поэтому должен быть подготовлен план мероприятий по этому вопросу. Все указания даны. Посол Ирана в Азербайджане вызван в МИД, будет вручена нота протеста, будут предприняты другие дипломатические шаги. Даны соответствующие поручения относительно границ», - указал Ильхам Алиев.