Погода на пятницу: В Баку ожидается до 15° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 6 марта.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами облачно, преимущественно без осадков. Умеренный юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем - 10-15° тепла. Атмосферное давление понизится с 763 мм рт. ст. до 759 мм рт. ст. Относительная влажность ночью будет 70–75%, днем -45–50%.

В районах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7° тепла, днем - 12–17° тепла; в горах ночью – 5-10° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.