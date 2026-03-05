В Израиле дали оценку дроновой атаке Ирана против Азербайджана

Удар Ирана по Азербайджану является свидетельством потери Ираном самообладания.

Об этом написала на своей странице в социальной сети Х замминистра иностранных дел Израиля Шарен Хаскель.

«Сегодня утром в Азербайджане мы получили очередное доказательство того, что Иран потерял самообладание. Когда режим аятоллы запускает ракеты и беспилотники по гражданскому аэропорту соседнего города, Пурим (самый веселый иудейский праздник – ред.) заканчивается, и масок больше нет. Голова осьминога из Тегерана больше не прячется за марионеточными организациями, атакуя напрямую и сея хаос. Те, кто все еще думает, что может оставаться в стороне, просыпаются и видят опасную реальность. Иран не остановится, пока его не остановит весь мир», - подчеркнула Хаскель.