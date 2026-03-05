В аэропорту Нахчывана приостановлены внутренние и международные рейсы

В связи со сложившейся ситуацией внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Нахчывана временно приостановлены.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на международный аэропорт Нахчывана.

«Ситуация оперативно оценивается, ведется координация с соответствующими ведомствами. Дополнительная информация будет предоставлена ​​общественности по мере ее поступления» - отмечается в сообщении пресс-службы аэропорта.

