Ильхам Алиев: Иранские официальные лица должны предоставить объяснения азербайджанской стороне и принести извинения

Сегодня со стороны Ирана был совершен террористический акт против территории Азербайджана, против Азербайджанского государства.

Государство Иран подвергло обстрелу территорию Нахчыванской Автономной Республики с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности, передает 1news.az cо ссылкой на официальный сайт главы государства.

Подчеркнув, что целями обстрела были гражданские объекты, глава государства сказал: «Азербайджанское государство решительно осуждает этот грязный террористический акт, совершившие его должны быть немедленно привлечены к ответственности. Иранские официальные лица должны предоставить объяснения азербайджанской стороне, принести извинения, а лица, совершившие этот теракт, должны быть привлечены к уголовной ответственности».