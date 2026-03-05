Израиль обвинил Иран в использовании ракет с кассетными боеголовками

Иран при обстрелах израильской территории использует ракеты с кассетными боеголовками, увеличивая радиус поражения.

Об этом заявила официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова, сообщает РИА Новости.

«Даже одна ракета несет потенциал больших разрушений и потерь. Напомню, что Иран использует также кассетные боеголовки, что увеличивает потенциальный радиус угрозы», — рассказала она.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля остаются в режиме повышенной боевой готовности, добавила представитель ЦАХАЛ.