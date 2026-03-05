Великое возвращение: в Агдам вернулись 346 жителей - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в рамках программы «Великое возвращение» продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории.

Очередная группа переселенцев, отправленная в город Агдам 5 марта, достигла пункта назначения.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, 90 семьям в составе 346 человек были вручены ключи от квартир в городе Агдам. Это семьи, ранее временно проживавшие в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На церемонии присутствовали представители Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Жители города Агдама с радостью получили ключи и заселились в свои новые квартиры.

