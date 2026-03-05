 Великое возвращение: в Агдам вернулись 346 жителей - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Великое возвращение: в Агдам вернулись 346 жителей - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media15:40 - Сегодня
Великое возвращение: в Агдам вернулись 346 жителей - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в рамках программы «Великое возвращение» продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории.

Очередная группа переселенцев, отправленная в город Агдам 5 марта, достигла пункта назначения.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, 90 семьям в составе 346 человек были вручены ключи от квартир в городе Агдам. Это семьи, ранее временно проживавшие в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На церемонии присутствовали представители Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Жители города Агдама с радостью получили ключи и заселились в свои новые квартиры.

08:17

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в город Агдам возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в Агдам, ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в Агдам возвращаются 90 семей (346 человек).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Поделиться:
682

Актуально

Xроника

Под председательством Президента Ильхама Алиева прошло заседание Совета ...

Политика

Турция выразила поддержку Азербайджану после атаки иранских БПЛА на Нахчыван

Политика

Минобороны Азербайджана: Один из иранских дронов нацелился на здание школы

Политика

Ильхам Алиев: Азербайджанский народ должен быть уверен, что любая злая сила ...

Общество

На Абшероне скончался двухдневный младенец

Прием заявлений в высшие и средние специальные учебные заведения продлен

Возбуждено уголовное дело по факту атаки иранских дронов в Нахчыване - ОБНОВЛЕНО

Министерство здравоохранения Нахчыванской АР перешло на усиленный режим работы

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Погода на четверг: В Баку усилится ветер

В Азербайджане произошло ещё одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане пенсии и пособия за этот месяц выплатят досрочно

Дональд Трамп и мэр Нью-Йорка спасли азербайджанскую студентку от депортации из США - ФОТО

Последние новости

Турция выразила поддержку Азербайджану после атаки иранских БПЛА на Нахчыван

Сегодня, 17:57

Официальный Киев осудил иранскую атаку дронами на Азербайджан

Сегодня, 17:52

Казахстан выразил обеспокоенность атакой Ирана на Нахчыван

Сегодня, 17:50

В России зачитан приговор Шахину Шыхлинскому и братьям Сафаровым

Сегодня, 17:45

МИД Турции осудил атаку на Нахчыван с использованием БПЛА

Сегодня, 17:43

На Абшероне скончался двухдневный младенец

Сегодня, 17:38

Под председательством Президента Ильхама Алиева прошло заседание Совета безопасности - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:20

Прием заявлений в высшие и средние специальные учебные заведения продлен

Сегодня, 17:14

Микаил Джаббаров представил статистику по динамике налоговых поступлений – ФОТО

Сегодня, 17:07

Стало известно, где и когда пройдет ярмарка «Из села в город» к празднику Новруз

Сегодня, 17:06

Главу канцелярии Гарегина II освободили из-под ареста

Сегодня, 17:03

Минобороны Азербайджана: Один из иранских дронов нацелился на здание школы

Сегодня, 17:00

Ильхам Алиев: Азербайджанский народ должен быть уверен, что любая злая сила увидит против себя наш «Железный кулак»

Сегодня, 16:53

Возбуждено уголовное дело по факту атаки иранских дронов в Нахчыване - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:50

Грузия выразила обеспокоенность ударами иранских БПЛА по Нахчывану

Сегодня, 16:47

В Израиле дали оценку дроновой атаке Ирана против Азербайджана

Сегодня, 16:38

Министерство здравоохранения Нахчыванской АР перешло на усиленный режим работы

Сегодня, 16:37

Ильхам Алиев: Бесчестные люди, совершившие против нас этот теракт, пожалеют

Сегодня, 16:36

В аэропорту Нахчывана приостановлены внутренние и международные рейсы

Сегодня, 16:34

Президент Азербайджана: Мы готовы продемонстрировать свою мощь против любых злобных сил, и пусть Иран не забывает об этом

Сегодня, 16:30
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50