Байрамов поблагодарил Молдову за помощь в эвакуации граждан из Украины в начале войны

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов поблагодарил Молдову за поддержку Азербайджана во время эвакуации азербайджанских граждан из Украины после начала российско-украинского войны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге для прессы в Баку совместно со своим молдавским коллегой Михаем Попшоем.

По словам главы МИД, в ходе переговоров стороны также обсудили ситуацию вокруг российско-украинского конфликта и его последствия для региона.

Байрамов отметил, что во время кризиса значительная часть эвакуации азербайджанских граждан осуществлялась через территорию Молдовы, которая оказала Азербайджану существенную помощь и поддержку.

"На фоне российско-украинского конфликта большая часть эвакуационного процесса проходила именно через территорию Молдовы. Нам была оказана значительная помощь и поддержка. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить моего коллегу", - подчеркнул министр.