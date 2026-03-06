Азербайджан начал пропуск грузовых автомобилей, возвращающихся из Ирана

На пограничных пунктах Азербайджана возобновлен пропуск грузовых автомобилей, возвращающихся из Ирана и направляющихся обратно в эту страну.

Как сообщили в Кабинете министров, ранее постановлением правительства №66 от 5 марта 2026 года было временно приостановлено движение грузов через государственную границу между Азербайджаном и Ираном для всех видов транспорта, включая транзит.

В настоящее время через пограничные пункты Астара, Билясувар и Джульфа обеспечен пропуск азербайджанских грузовиков, возвращающихся из Ирана, а также иранских грузовых автомобилей, следующих обратно на территорию своей страны.