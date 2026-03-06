Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанских женщин с 8 Марта

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил азербайджанских женщин с 8 Марта – Международным женским днем.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые женщины!

Сердечно поздравляю вас с 8 Марта – Международным женским днем, желаю всем вам здоровья, счастья и успехов в делах.

Азербайджанский народ всегда почитал имя женщины как символ нежности, красоты, возвышенности и относился к ней с глубоким уважением. Наше преисполненное борьбой великое прошлое богато яркими примерами мудрости, самоотверженности и героизма наших женщин. В сердце каждого азербайджанца именно понятие Матери неизменно пробуждает светлые чувства, связанные с родным краем, с Родиной. Нашим матерям принадлежат неоценимые заслуги в сохранении как единого целого национально-духовных ценностей, являющихся вкладом в сокровищницу мировой культуры, а также в достойном поддержании нашего языка, прошедшего через испытания веков.

В нашей стране исторически всегда с одобрением и уважением относились к активному участию женщин в общественной жизни. Выражением такого прогрессивного отношения является то, что азербайджанские женщины получили право избирать и быть избранными раньше, чем женщины во многих передовых странах мира. Наши женщины, которые за минувшие годы благодаря своей социально-культурной инициативности завоевали высокий общественный статус и авторитет, и сегодня успешно трудятся в сферах образования, культуры, здравоохранения и науки. Направленные на формирование современного облика страны многочисленные достижения азербайджанских женщин, продолжающих традиции своих предшественниц-просветительниц, являются внушающими гордость страницами летописи нашей независимости.

Уверен, что наши женщины и впредь не пожалеют сил для воспитания молодого поколения в духе верности Родине и национальным идеалам, внося новый вклад в общественно-нравственную среду.

Дорогие женщины!

С праздником!"