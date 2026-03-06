 Все, что нужно знать о певице Джамиле Гашимовой, представляющей Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2026» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Все, что нужно знать о певице Джамиле Гашимовой, представляющей Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2026» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий18:30 - Сегодня
Сегодня стало известно о том, что Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2026» представит певица Джамиля Гашимова, выступающая под сценическим именем JIVA.

Джамиля Гашимова (JIVA) знакома публике уже давно. Её карьера на азербайджанской музыкальной сцене началась ещё в начале 2000-х годов. В 2003 году она привлекла внимание слушателей, заняв второе место на конкурсе эстрадной музыки «Бакинская осень», что стало первым заметным успехом на её творческом пути.

После участия в конкурсе «Бакинская осень» певица продолжила развивать свою музыкальную карьеру. В 2007 году она стала участницей телевизионного проекта Show Time, а спустя несколько лет, в 2011 году, приняла участие в национальном отборе Азербайджана на «Евровидение». В рамках отбора Джамиля Гашимова считалась одним из заметных участников и по итогам недели вошла в тройку лидеров.

В тот же период Дж.Гашимова начинает сотрудничество с культовой азербайджанской группой RAST. Работа в коллективе стала для неё важным этапом профессионального развития: значительный опыт она получила благодаря основателю и художественному руководителю группы - заслуженному артисту Рашаду Гашимову.

В составе RAST певица выступала в качестве бэк-вокалистки и участвовала во многих крупных музыкальных проектах как в Азербайджане, так и за его пределами. Вместе с коллективом она представляла страну на ряде джазовых фестивалей, включая известный фестиваль в Монтрё (Швейцария).

В тот период основным музыкальным направлением для певицы был джаз. Позднее она стала солисткой коллектива Hazz Band, которым также руководил Рашад Гашимов, репертуар которого был ориентирован уже на поп и R&B. Спустя несколько лет, в 2017 году, певица начала сольную карьеру, выступая вместе с собственным инструментальным ансамблем - как сольную певицу многие узнали и полюбили ее благодаря клубу Eleven, музыкальным резидентом которого была Дж.Гашимова.

В 2018 году певица принимает участие в международном музыкальном фестивале «Жара’18» - в тот период она сотрудничает с продюсером Fidan Aliva.

«JIVA (Джива) на самом деле идеальное сочетание имени и фамилии, но при этом несущее в себе философское значение в индуизме «вечное», «живое», - объясняла несколько лет назад в интервью 1news.az свой сценический псевдоним певица.

Еще одним творческим этапом для Дж.Гашимовой стало сотрудничество с музыкальным бэндом «Excellent», в составе которого певица исполняет каверы на мировые хиты.

Более широкая узнаваемость и популярность пришли к певице после участия в лицензионной азербайджанской версии международного вокального шоу «The Voice» - «Səs Azərbaycan», где в команде народной артистки Ройи Айхан она дошла до финала проекта и в итоге стала его победительницей.

6 марта стало известно о том, что Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2026» представит Джамиля Гашимова, конкурсная песня которой будет презентована в самое ближайшее время.

