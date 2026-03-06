 Эсперт: «Уровень доверия между Баку и Тегераном серьезно подорван» | 1news.az | Новости
Мнение

Эсперт: «Уровень доверия между Баку и Тегераном серьезно подорван»

18:15 - Сегодня
Эсперт: «Уровень доверия между Баку и Тегераном серьезно подорван»

Война на Ближнем Востоке постепенно подбирается к Южному Кавказу. И если ещё недавно для Азербайджана она оставалась далёким геополитическим конфликтом, то события последних суток существенно изменили ситуацию: впервые напрямую была затронута территория страны.

5 марта беспилотники, запущенные с территории Ирана, атаковали Нахчыванскую Автономную Республику. В результате инцидента пострадали четыре мирных жителя, которым была оказана медицинская помощь.

Один из беспилотников повредил здание международного аэропорта Нахчывана, ещё один аппарат упал возле школы в селе Шакерабад.

Правительство Азербайджана расценило произошедшее не как случайность, а как серьёзную провокацию. В Баку заявили, что дроны были нацелены на гражданскую инфраструктуру, включая образовательное учреждение. Иными словами, речь идёт не просто о нарушении границы, а о прямой угрозе мирному населению.

На фоне этих событий президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на заседании Совета безопасности, где сделал жёсткие заявления в адрес Тегерана. По его словам, произошедшее нельзя трактовать иначе как акт агрессии. Глава государства потребовал от Ирана «предоставить разъяснения по этому вопросу, дать объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем».

И.Алиев дал понять, что Баку не намерен оставлять произошедшее без ответа и будет добиваться полной ясности относительно того, кто стоит за запуском беспилотников и с какой целью они были направлены в сторону территории Азербайджана.

https://uimg.pravda.com.ua/buckets/upstatic/images/doc/5/3/784041/531a023067327d3a334415ab4f0c287c.jpeg?w=680&q=90

Член правления Совета печати Егяна Гаджиева в комментарии для 1news.az заявила, что удар по автономной территории Азербайджана может рассматриваться как демонстрация силы, усиливающая обеспокоенность Баку относительно долгосрочной стабильности и надежности партнерских отношений с Тегераном.

По ее словам, данный инцидент также формирует опасный прецедент с точки зрения безопасности гражданской инфраструктуры.

«Любой успешный удар по объектам гражданской инфраструктуры — таким как аэропорты, школы или транспортные узлы — формирует модель поведения, которая может быть повторена, если в этом будут усматриваться стратегические выгоды», — сказала она.

Эксперт отметила, что в подобных условиях полностью исключать вероятность повторных атак нельзя, особенно в отношении стратегически важных объектов Нахчывана и приграничных территорий.

Е.Гаджиева подчеркнула, что произошедшее может привести и к более широким последствиям в сфере безопасности.

«Подрыв доверия способен привести к усилению военного присутствия Азербайджана в Нахчыване и вдоль всей границы с Ираном. Кроме того, подобные инциденты могут стимулировать рост внешнеполитической и военной поддержки со стороны союзников, что, в свою очередь, увеличивает риск формирования региональной гонки вооружений», — отметила она.

По мнению эксперта, атаки на инфраструктуру также негативно отражаются на экономических и гуманитарных связях между странами Южного Кавказа.

«Подобные действия подрывают основы регионального сотрудничества и напрямую влияют на стабильность взаимодействия между государствами региона», — сказала она.

Е.Гаджиева считает, что на данном этапе уровень доверия между Баку и Тегераном серьезно подорван.

«Дипломатические жесты уважения сами по себе пока не способны компенсировать возникающие угрозы безопасности», — подчеркнула она.

По ее словам, вероятность повторения атак на гражданскую инфраструктуру полностью исключать нельзя.

«Особенно если подобные действия будут рассматриваться как инструмент стратегического давления или демонстрации силы», — резюмировала Егяна Гаджиева.

Вюсаля Азимзаде

