Министр иностранных дел Судана позвонил Джейхуну Байрамову

6 марта 2026 года министр иностранных дел и международного сотрудничества Судана Мухи ад-Дин Салем Ахмед позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, Джейхун Байрамов подчеркнул, что атаки беспилотников, осуществлённые 5 марта Исламской Республикой Иран против территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики, которые сопровождались ущербом гражданской инфраструктуре и мирным лицам, являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.