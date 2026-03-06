Глава МИД Бельгии осудил атаки иранских беспилотников на Нахчыван

Бельгия осудила атаки иранских беспилотников на Нахчыван.

Oб этом заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево написал на своей странице в «X».

«Бельгия решительно осуждает вчерашнюю атаку беспилотников на аэропорт Нахчывана, в результате которой были ранены мирные жители и повреждена гражданская инфраструктура. Я выражаю полную солидарность с народом и правительством Азербайджана.

Любая эскалация со стороны Ирана подрывает возможность возвращения к стабильности. Мы призываем к сдержанности и уважению международного права», — отметил министр.