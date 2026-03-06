 Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

First News Media18:45 - Сегодня
Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

С Ираном не будет никакой сделки, кроме безоговорочной капитуляции.

Oб этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth.

"С Ираном не будет никакой сделки, кроме БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ! После этого и выбора ДОСТОЙНОГО лидера(ов) мы и многие из наших замечательных и очень храбрых союзников и партнеров будем неустанно работать, чтобы отвести Иран от грани уничтожения, сделав его экономически крупнее, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде. У ИРАНА БУДЕТ ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ. СДЕЛАЕМ ИРАН СНОВА ВЕЛИКИМ (MIGA!). Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!", - подчеркнул он.

Поделиться:
617

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанских женщин с 8 Марта

Xроника

Ильхам Алиев и Александар Вучич обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Политика

Генсек Совета Европы: Дроновая атака против Азербайджана демонстрирует ...

В мире

Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

В мире

Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

Следователи США допустили причастность американских ВС к удару по школе в Иране

Мерц: Иран не должен стать ареной для конфликтов

США будут сопровождать суда через Ормузский пролив, «когда это будет разумно»

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Реза Пехлеви обратился к иранским азербайджанцам

Пезешкиан осудил удар по школе для девочек на юге Ирана

МИД Ирана: Из-за удара по начальной школе в Минабе погибли до 160 человек - ОБНОВЛЕНО

Аятолла Арафи назначен временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана

Последние новости

Ильхам Алиев и Александар Вучич обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Сегодня, 20:42

Премьер-министры Азербайджана и Беларуси провели телефонный разговор

Сегодня, 20:40

Министр иностранных дел Судана позвонил Джейхуну Байрамову

Сегодня, 20:25

Генсек Совета Европы: Дроновая атака против Азербайджана демонстрирует необходимость снижения напряженности

Сегодня, 20:20

МИД Марокко осудил иранские дроновые атаки на Азербайджан

Сегодня, 20:02

В ICAO направлен документ в связи с атаками Ирана на аэропорт Нахчывана

Сегодня, 19:48

Глава МИД Бельгии осудил атаки иранских беспилотников на Нахчыван

Сегодня, 19:30

Антониу Кошта впервые посетит Азербайджан

Сегодня, 19:16

Эвакуированы посол Чехии в Иране и сотрудники диппредставительства - ФОТО

Сегодня, 19:00

Азербайджан начал пропуск грузовых автомобилей, возвращающихся из Ирана

Сегодня, 18:59

Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

Сегодня, 18:45

Все, что нужно знать о певице Джамиле Гашимовой, представляющей Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2026» - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

В Азербайджане утвержден порядок информирования населения о ядерной угрозе

Сегодня, 18:26

Следователи США допустили причастность американских ВС к удару по школе в Иране

Сегодня, 18:22

Эсперт: «Уровень доверия между Баку и Тегераном серьезно подорван»

Сегодня, 18:15

Ильхам Алиев поблагодарил Эди Раму за поддержку после иранских ударов по Нахчывану

Сегодня, 18:14

Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанских женщин с 8 Марта

Сегодня, 18:10

Дрон над Нахчываном: как атака Ирана обернулась международной поддержкой Азербайджана

Сегодня, 18:02

Стало известно, кто представит Азербайджан на «Евровидении 2026» - ВИДЕО

Сегодня, 18:01

Мерц: Иран не должен стать ареной для конфликтов

Сегодня, 17:45
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50