Ильхам Алиев поблагодарил Эди Раму за поддержку после иранских ударов по Нахчывану

First News Media18:14 - Сегодня
Ильхам Алиев поблагодарил Эди Раму за поддержку после иранских ударов по Нахчывану

Президент Ильхам Алиев поблагодарил премьер-министра Албании Эди Раму за поддержку Азербайджана после иранских ударов беспилотниками по Нахчывану.

Соответствующая публикация размещена на странице Президента Ильхама Алиева в социальной сети Х.

«Я хотел бы выразить глубочайшую благодарность премьер-министру Албании Эди Раме за непоколебимую поддержку, оказанную Азербайджану после ударов беспилотников по Нахчыванской Автономной Республике со стороны иранского государства. Наш народ высоко ценит твердую позицию, солидарность и единство, которые вы продемонстрировали», - говорится в публикации.

