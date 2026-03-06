 Следователи США допустили причастность американских ВС к удару по школе в Иране | 1news.az | Новости
Следователи США допустили причастность американских ВС к удару по школе в Иране

First News Media18:22 - Сегодня
Следователи США допустили причастность американских ВС к удару по школе в Иране

Американские военные следователи пришли к выводу о том, что ответственность за удар по школе для девочек в Иране могут нести военнослужащие США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Удар по начальной школе в городе Минаб был нанесен 28 февраля, его жертвами стали десятки детей.

При этом следователи пока не пришли к окончательному выводу, расследование еще не завершено, уточнили источники. Reuters не удалось выяснить детали по поводу того, что именно указывает на возможную причастность ВС США к удару и какой тип боеприпаса был использован. Неясно также, на ком конкретно лежит ответственность и почему США могли ударить по школе. Собеседники агентства допустили, что могут появиться новые данные, которые укажут на непричастность США к удару. Агентство не смогло определить, как долго будет длиться расследование и какие именно доказательства нужны американским следователям, чтобы прийти к окончательным выводам.

