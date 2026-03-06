Эвакуированы посол Чехии в Иране и сотрудники диппредставительства - ФОТО

Через государственный погранично-пропускной пункт «Астара» продолжается эвакуация дипломатов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в настоящее время посол Чехии в Иране и сотрудники дипломатического представительства перешли на территорию Азербайджана через ППП.

Процесс эвакуации на государственном ППП «Астара» продолжается бесперебойно, переход границы осуществляется в соответствии с определенными процедурами и под контролем соответствующих структур.