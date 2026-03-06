Главы МИД Азербайджана и Беларуси обсудили атаку Ирана на Нахчыван

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков позвонил главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по поводу последних событий в регионе. Выразив обеспокоенность военной эскалацией, стороны подчеркнули важность воздержания от шагов, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности.

Д.Байрамов проинформировал белорусского коллегу об атаках беспилотников, осуществленных Ираном против Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана 5 марта.