МИД поблагодарил страны за поддержку Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило благодарность государствам и международным организациям, которые поддержали Баку на фоне последних событий.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице внешнеполитического ведомства.

«Выражаем искреннюю благодарность за заявления о поддержке, письма и телефонные звонки наших международных партнеров после ударов иранских беспилотников по территории Азербайджана.

Мы высоко ценим проявленную солидарность и четкое подтверждение поддержки суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ нашей страны.

Благодарим все государства и международные организации, выразившие поддержку Азербайджану в этот период, и ценим их неизменное внимание и участие», - говорится в публикации.