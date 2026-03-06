В Азербайджане начался суд над лицами, обвиняемыми в подготовке теракта против посольства иностранного государства

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении Ильгара Гулиева, Амина Пириева и Эльвина Ализаде, обвиняемых в подготовке террористического нападения на посольство иностранного государства в Азербайджане.

Как сообщает AПA, на процессе под председательством судьи Бабека Панахова были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Суд принял решение о передаче уголовного дела на судебное рассмотрение. Заседание назначено на 18 марта.

Напомним, в ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой Государственной Безопасности (СГБ), возникли обоснованные подозрения в том, что граждане Азербайджанской Республики - Гулиев Ильгар Ильхам оглу, 2000 года рождения, по прозвищу «Абу Зар аль-Мухаджир», Пириев Амин Эльшад оглу, 2005 года рождения, по прозвищу «Абдурашид», и Ализаде Эльвин Санан оглу, 2005 года рождения, по прозвищу «Абдуррахман аль-Азери», на почве религиозной вражды готовились совершить террористическую атаку против посольства иностранного государства в Баку.

Указанные лица, вступившие в преступные отношения с членами вооруженной группировки «Вилаяти-Хорасан» террористической организации ИГИЛ, которые в качестве группы лиц, заранее сговорившись, приобрели предметы используемые в качестве оружия для совершения террористической атаки против посольства иностранного государства в Азербайджанской Республике, были задержаны сотрудниками СГБ при приближении к месту расположения посольства.

Ильгар Гулиев, Амин Пириев и Эльвин Ализаде были привлечены к уголовной ответственности по статьям 28, 214.2.1, 28, 214.2.3 и 28, 214.2.6 (подготовка к терроризму на почве религиозной вражды группой лиц, ранее участвовавших в заговоре, с использованием предметов, применяемых в качестве оружия) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, и по решению суда в отношении них была принята мера пресечения под стражу.