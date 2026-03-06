Посольство Чехии: Атака на Нахчыван подрывает региональную стабильность

Посольство Чехии решительно осуждает атаки на Нахчыван.

Об этом говорится в публикации посольства Чехии.

«Этот недопустимый шаг является нарушением безопасности Азербайджана и подрывает региональную стабильность», — отмечается в публикации.

Отметим, вчера по Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана были нанесены удары беспилотниками с территории Исламской Республики Иран. Один беспилотник попал в здание терминала Нахчыванского аэропорта, другой упал рядом со зданием школы в селе Шекерабад. Зданию аэропорта нанесён ущерб, четыре человека получили ранения.