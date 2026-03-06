Иран заявил, что с начала конфликта выпустил 600 ракет по Израилю и целям США

Иранские силы с начала эскалации запустили свыше 600 ракет разного типа и более 2 тыс. беспилотников по Израилю и объектам США, расположенным в различных странах региона.

Об этом говорится в заявлении штаба вооруженных сил исламской республики.

"Более 2 тыс. боевых беспилотников и более 600 ракет различного класса были выпущены по американским объектам в регионе и целям на территории Израиля", - указывается в сообщении штаба, которое процитировало гостелевидение Ирана.