 Эльхан Мамедов представил Джанни Инфантино новый офис FIFA в Париже - ВИДЕО
Эльхан Мамедов представил Джанни Инфантино новый офис FIFA в Париже - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:20 - Сегодня
Эльхан Мамедов представил Джанни Инфантино новый офис FIFA в Париже - ВИДЕО

Директор по работе с ассоциациями-членами FIFA Эльхан Мамедов представил новый офис организации в Париже президенту FIFA Джанни Инфантино.

Дж.Инфантино показал в социальной сети видео, снятое в Париже, в комментарии к которому подчеркнул, что в расположенном на Площади Согласия офисе был поднят флаг FIFA.

Президент FIFA называет это символическим моментом, отражающим историю организации и миссию объединять мир через футбол: «FIFA была основана в Париже и спустя более чем 120 лет после основания FIFA именно здесь особенно важно отмечать нашу глобальную игру - в городе, где началась эта история. Парижский офис FIFA продолжает служить развитию футбола по всему миру».

Ниже читатели 1news.az могут ознакомиться с видео, в котором директор по работе с ассоциациями-членами FIFA Эльхан Мамедов представляет новый офис организации в Париже президенту FIFA Джанни Инфантино.

Вице-премьер Молдовы на встрече с Ильхамом Алиевым осудил атаку Ирана на Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 11:43

На дороге Баку-Шамаха грузовик столкнулся с автобусом: Есть пострадавшие - ВИДЕО

Сегодня, 11:40

У букмекеров новый фаворит на победу в конкурсе «Евровидение 2026» - ВИДЕО

Сегодня, 11:33

В ВВС состоялась церемония первого выпуска курса Байрактар - ФОТО

Сегодня, 11:27

МО Турции считает низкой вероятность прямого конфликта с Израилем

Сегодня, 11:20

Азербайджанская нефть подорожала почти на 7%

Сегодня, 11:12

Закрытые границы как стратегия: почему решение Баку оказалось дальновидным

Сегодня, 11:08

Презентована песня, с которой Израиль выступит на «Евровидении 2026» - ВИДЕО

Сегодня, 11:05

В Азербайджане один адвокат лишен статуса, еще трое оштрафованы

Сегодня, 11:00

Посольство Чехии: Атака на Нахчыван подрывает региональную стабильность

Сегодня, 10:58

Скончался известный азербайджанский журналист

Сегодня, 10:55

Банк Республика удостоен специальной награды на мероприятии, организованном Государственной налоговой службой

Сегодня, 10:50

Эльхан Мамедов представил Джанни Инфантино новый офис FIFA в Париже - ВИДЕО

Сегодня, 10:20

Известный азербайджанский певец трагически погиб - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:10

В Иране анонсировали новые интенсивные и масштабные удары

Сегодня, 10:05

В Азербайджане начался суд над лицами, обвиняемыми в подготовке теракта против посольства иностранного государства

Сегодня, 09:45

Посольство Бельгии: Решительно осуждаем атаку на Нахчыван

Сегодня, 09:32

Катар не желает переносить Финалиссиму, несмотря на удары по территории страны

Сегодня, 09:25

Иран заявил, что с начала конфликта выпустил 600 ракет по Израилю и целям США

Сегодня, 09:00

В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Сегодня, 08:40
