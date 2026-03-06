Эльхан Мамедов представил Джанни Инфантино новый офис FIFA в Париже - ВИДЕО

Директор по работе с ассоциациями-членами FIFA Эльхан Мамедов представил новый офис организации в Париже президенту FIFA Джанни Инфантино.

Дж.Инфантино показал в социальной сети видео, снятое в Париже, в комментарии к которому подчеркнул, что в расположенном на Площади Согласия офисе был поднят флаг FIFA.

Президент FIFA называет это символическим моментом, отражающим историю организации и миссию объединять мир через футбол: «FIFA была основана в Париже и спустя более чем 120 лет после основания FIFA именно здесь особенно важно отмечать нашу глобальную игру - в городе, где началась эта история. Парижский офис FIFA продолжает служить развитию футбола по всему миру».

Ниже читатели 1news.az могут ознакомиться с видео, в котором директор по работе с ассоциациями-членами FIFA Эльхан Мамедов представляет новый офис организации в Париже президенту FIFA Джанни Инфантино.