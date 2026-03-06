США уничтожили более 30 кораблей иранского флота в совместной операции с Израилем

Соединенные Штаты уничтожили более 30 кораблей иранских ВМС в рамках американо-израильской операции против исламской республики.

Такую оценку привел в четверг на пресс-конференции глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

"Мы интенсифицировали удары по ВМС Ирана. Еще недавно президент [США Дональд Трамп] говорил, что мы потопили или уничтожили 24 корабля, и на тот момент так и было. Сейчас речь идет более чем о 30 кораблях", - заявил Купер.