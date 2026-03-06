 Известный азербайджанский певец трагически погиб - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Известный азербайджанский певец трагически погиб - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова10:10 - Сегодня
Известный азербайджанский певец трагически погиб - ФОТО - ВИДЕО

На трассе Баку - Сумгайыт произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Oxu.Az, в результате аварии погиб один человек.

Согласно информации, грузовик марки MAN (госномер 60-AC-426), управляемый жителем Дашкесанского района Самиром Ахмед оглу Самедовым (1979 г. р.), совершил наезд на автомобиль марки Lexus (госномер 77-GE-211) и стоявшего рядом с ним водителя - Камиля Аловсат оглу Сармасова (1983 г. р.).

От полученных травм Камиль Сармасов скончался на месте. По факту происшествия проводится расследование.

Отметим, что К.Сармасов был финалистом популярного проекта «Тойлар кралы», выходившего на телеканале ANS.

